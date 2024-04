Jan-Gregor Kremp spricht über seinen Ausstieg aus der Serie „Der Alte“

Von 2012 bis 2023 war Jan-Gregor Kremp als „ Der Alte “ im ZDF zu sehen. Dann verließ er die Serie auf eigenen Wunsch. So steht er heute zu dieser Entscheidung. Leipzig – Rund zehn Jahre lang eroberte Jan-Gregor Kremp (61) als Kriminalhauptkommissar Richard Voss in „ Der Alte “ das ZDF-Publikum. 2023 war damit allerdings Schluss. Der Schauspieler verließ das Format auf eigenen Wunsch. Seine Serie nfigur verabschiedete sich und ging nach Italien.

Bereut Jan-Gregor Kremp seinen Exit heute?Beim „MDR-RIverboat“ sprach Jan-Gregor Kremp über sein „Der Alte“-Aus. „Es war einfach Zeit nach 10 Jahren. Irgendwann merkt man das. Es kam auch Corona dazu, das muss ich auch sagen. Es wurde sehr anstrengend, die ganze Geschichte, mit Masken, Tests jeden Tag, dann fehlte wieder ein Beleuchter“, zählte der TV-Star auf.Fotostrecke ansehen Hinzu kam, dass er damals nicht nach Hause fahren konnte – denn gedreht wurde in München, dabei lebt Kremp in Leverkuse

Jan-Gregor Kremp Der Alte Ausstieg Serie Interview

