James Middleton ist zum ersten Mal Vater geworden

James Middleton (36), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (41), ist zum ersten Mal Vater geworden. Sein kleiner Sohn wurde bereits vor einigen Wochen geboren und trägt den außergewöhnlichen Namen Inigo. Auf Instagram hat der stolze Vater Fotos seines süßen Babys geteilt und dazu geschrieben: 'Er ist erst seit ein paar Wochen in unserem Leben, aber es waren die außergewöhnlichsten Wochen meines Lebens, in denen ich unseren wunderschönen kleinen Jungen kennengelernt habe.' James gibt zu, dass er nicht auf die überwältigenden Emotionen vorbereitet war, die das Elternsein mit sich bringt. Nach den ersten Wochen haben er und seine Frau sich jedoch gut in ihr neues Leben als Eltern eingelebt. Die Mutter des Babys ist Alizée Thevenet (33), eine französische Finanzanalystin, mit der James seit 2021 verheiratet ist. Der kleine Inigo gehört nun zur königlichen Familie Großbritanniens, da seine Tante und sein Onkel Prinzessin Kate und Prinz William sind. Seine Cousins und Cousine ersten Grades sind Prinzessin Charlotte (8), Prinz Louis (5) und Prinz George (10) Weiterlesen:

