Jakob Johnson kehrt zu den Las Vegas Raiders zurück

Nach dem überraschenden Aus nun das Comeback: Jakob Johnson ist zurück bei den Las Vegas Raiders. Nach der Entlassung am Freitag wurde der deutsche Fullback für den Practice Squad verpflichtet, berichtet NFL-Insider Tom Pelissero. Johnson war 2019 über das International Pathway Program in die NFL gekommen, wo er bis heute 62 Spiele absolvierte. Die Indianapolis Colts haben überraschend Linebacker Shaquille Leonard entlassen. Das kündigte der 28-Jährige selbst auf"X" an.

Der dreimalige All-Pro gehörte bis vor zwei Jahren zu den besten Defendern der NFL, bevor mehrere Verletzungen ihn aus der Bahn warfen. 2022 sammelte Leonard nur drei Einsätze, auch in dieser Saison spielte er bei den Colts keine große Rolle mehr. Joe Flacco ist wieder bei einem NFL-Team untergekommen. Der Quarterback, der zuletzt bei den New York Jets unter Vertrag stand, hat sich laut NFL-Insider Ian Rapoport dem Practice Squad der Cleveland Browns angeschlossen. Die Browns haben wegen Deshaun Watsons Saison-Aus einen Quarterback-Engpas





ransport » / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NFL: Las Vegas Raiders feuern Josh McDaniels - Deutscher NFL-Star Jakob Johnson ohne TrainerDie Highlights im Video!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Jakob Johnson äußert sich nach Entlassung bei den Las Vegas RaidersDer deutsche Fullback Jakob Johnson spricht über seine Entlassung bei den Las Vegas Raiders und beschreibt den Ablauf sowie die finanziellen Auswirkungen. Er betont die Professionalität aller Beteiligten und akzeptiert die Entscheidung.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

St. Brown gewinnt mit Lions gegen Raiders um Jakob JohnsonDie Detroit Lions holen den sechsten Saisonsieg und untermauern ihren Anspruch auf die Playoffs. Für das Team von Amon-Ra St. Brown läuft es - anders als für die Raiders um einen anderen Deutschen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

St. Brown gewinnt mit Lions gegen Raiders um Jakob JohnsonDie Detroit Lions holen den sechsten Saisonsieg und untermauern ihren Anspruch auf die Playoffs. Für das Team von Amon-Ra St. Brown läuft es - anders als für die Raiders um einen anderen Deutschen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

NFL: St. Brown gewinnt mit Lions klar gegen Raiders um Jakob Johnson​Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Injury Update 2023: Jakob Johnson mit Gehirnerschütterung rausDie NFL-Saison 2023 ist in vollem Gang. Immer wieder gibt es Neuigkeiten von verletzten Spielern. ran gibt einen Überblick.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »