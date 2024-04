Jagdhund sorgt für Chaos im Auto

Mit dem Jagdhund eine Runde durch den Park drehen – eine gute Idee, dachte sich eine Hundebesitzerin. Doch sie hatte etwas Wichtiges vergessen. 2023 hatte Cheryl Cawston aus der englischen Stadt Norfolk den vierjährigen Rüden Albie aus dem Tierheim gerettet. Gemeinsam absolviert das Mensch--Duo seitdem eine Ausbildung zum Jagdhund .

Jetzt bekommen die beiden aus einem ganz anderen Grund jede Menge Aufmerksamkeit auf der Social-Media-PlattformAlbies Frauchen hat dort nämlich ein äußerst unterhaltsames Video gepostet, das sie nach einem Spaziergang mit ihrem Hund aufgenommen hatte. Darin zu sehen: haarsträubendes Chaos und dreckverschmierte Abdrücke in Cheryl Cawston ganzem Auto, die offensichtlich von Albies Pfoten herrühren. Doch der Jagdhund sitzt auf dem Fahrersitz, als sei nichts passiert.wollte von Cawston wissen, was passiert war. Im Interview erzählte die Britin: „Wir waren gerade spazieren, und er sprang direkt ins Auto und weigerte sich, auszusteige

Jagdhund Auto Chaos Spaziergang Überraschung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jagdhund sorgt für Chaos im AutoEine Hundebesitzerin erlebt nach einem Spaziergang mit ihrem Jagdhund eine Überraschung, als sie ins Auto steigt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Fondsmanager: Nvidia, Palantir, Super Micro: Eine Aktie kaufen, eine verkaufen und eine vermeidenDr. Hendrik Leber verrät Insides über die Aktien von Nvidia, Palantir und Super Micro Computer. Denn eine Aktie kauft der ACATIS-Fondsmanager, eine verkauft er und eine will er nicht haben.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

So verhält man sich, wenn man eine Spinne im Auto hatUnfall wegen einer Spinne im Auto: Immer wieder gibt es solche Fälle. Viele Menschen reagieren über, wenn sie eine Spinne im Auto sehen. Aber wie verhält man sich richtig?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Filmreifer Crash im Landkreis Stade: Auto kracht wie eine Rakete in dieses HausSie erinnern sich an den James-Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“ aus dem Jahr 1997? Besonders dramatisch ist die Szene, in der das Auto des

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

und das ist für E-Auto-Kunden eine sehr gute NachrichtDer VW-Konzern wird für 2023 offenbar eine positive CO₂-Bilanz ziehen. Mit 118 Gramm/km lagen die Fahrzeuge im Durchschnitt knapp unter dem EU-Grenzwert von 122 Gramm. Doch ab 2025 gelten 15 Prozent niedrigere Grenzwerte. VW-Käufer dürfen deshalb schon bald auf satte Rabatte hoffen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

„Das E-Auto ist eine dreckige Lüge“: Wie die Waldbesetzer bei Grünheide Tesla stoppen wollenTesla will seine Fabrik in Grünheide ausbauen. Dafür müssten 120 Hektar Wald weichen. Aktivisten und Anwohner wollen dies verhindern. Ein Besuch im Protestcamp.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »