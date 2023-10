Jack Miller mit starkem Freitag beim Sachsenring-GP

Jack Miller erlebte beim Sachsenring-GP einen starken Freitag und sicherte sich nach der Bestzeit im FP1 den dritten Platz in der Tagesgesamtwertung. Er verlor nur 0,193 Sekunden auf die Bestzeit seines Ducati-Lenovo-Teamkollegen Pecco Bagnaia. Jack lobte den Zustand der Piste und bezeichnete seinen Speed als «eindrucksvoll». Er meinte, ohne den großen Fehler in Turn 8 wäre sogar mehr möglich gewesen.

Manche Fahrer wie Jorge Martin sagen, eine optimale Quali-Runde sei anspruchsvoller als eine ganze Renndistanz. Pflichtet JackAss bei? Miller: «Das stimmt zu einem gewissen Teil. Aber am Ende eines 30-Runden-Rennen leide ich sicher mehr… Klar, eine Pole-Runde verlangt dir alles ab. Da du hältst die ganze Runde hindurch den Atem an, du kommst kaum zum Schnaufen. Du musst in eineinhalb oder zwei Minuten deine maximale Performance abrufen.

