Jabeur spendet Teil ihres Preisgeldes für Palästina

Nach dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel mit mehr als 1400 Opfern hat Israel als Reaktion den Gazastreifen abgeriegelt und massive Luft- und Bodenangriffe begonnen. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seitdem auf 8796 gestiegen.

Sie haben nicht die Berechtigung zu kommentieren. Bitte beachten Sie, dass Sie als Einzelperson angemeldet sein müssen, um kommentieren zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERLINERZEITUNG: Aktivisten aus Israel und Palästina: „Müssen Verantwortung übernehmen für unsere eigene Gewalt“Rotem Levin und Osama Eliwat wuchsen auf entgegengesetzten Seiten des Nahostkonflikts auf, nun setzen sie sich zusammen für Dialog und Frieden ein. Ein Gespräch.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

MORGENPOST: Pro-Palästina-Demo am Samstag: Wer dahinter stecktAm Wochenende wollen Tausende Menschen in Berlin gegen Israels Angriffe auf Gaza demonstrieren. Diese Akteure stecken dahinter.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nach Solidarität mit Palästina: Celtic schmeißt von Mesut Özil gefeierte Fans aus StadionDer Krieg zwischen Israel und der Terror-Organisation Hamas hat jetzt auch direkte Auswirkungen auf den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow. Der verbannt eine einflussreiche Fangruppierung aus dem Stadion. Die hatte sich zuvor mit Palästina solidarisiert. Sehr zur Freude von Weltmeister Mesut Özil.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nach Solidarität mit Palästina: Celtic wirft von Mesut Özil gefeierte Fans aus StadionDer Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas hat jetzt auch direkte Auswirkungen auf den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow. Der verbannt eine einflussreiche Fangruppierung aus dem Stadion. Die hatte sich zuvor mit Palästina solidarisiert. Sehr zur Freude von Weltmeister Mesut Özil.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Pro-Palästina-Schriftzug auf Abgeordnetenbüro: Unbekannte beschmieren Berliner Ladenlokal von CDU-PolitikerWiederholt hat sich der Berliner CDU-Abgeordnete Alexander J. Herrmann im Nahostkonflikt an die Seite Israels gestellt. Nun haben Unbekannte sein Wahlkreisbüro in Kaulsdorf beschmiert.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

EUROSPORT_DE: Mainz 05 reagiert mit Unverständnis auf neuerlichen Palästina-PostDer Wirbel um Fußball-Profi Anwar El Ghazi beim Bundesligisten FSV Mainz 05 ist neu aufgeflammt und der Fall eskaliert. Der Bundesligist reagiert direkt.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen ⮕