Sie können den Artikel leider nicht mehr aufrufen. Der Link, der Ihnen geschickt wurde, ist entweder älter als 30 Tage oder der Artikel wurde bereits 10 Mal geöffnet.iTunes-Abo wiederherstellen

SPIEGEL+ wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kaufbestätigung bezahlt. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit € 21,99. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um SPIEGEL+ außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem SPIEGEL-ID-Konto verknüpfen.

iTunes-Abo wiederherstellenSie können den Artikel leider nicht mehr aufrufen. Der Link, der Ihnen geschickt wurde, ist entweder älter als 30 Tage oder der Artikel wurde bereits 10 Mal geöffnet. iTunes- Abo wiederherstellen SPIEGEL+ wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kauf bestätigung bezahlt. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit € 21,99. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um SPIEGEL+ außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem SPIEGEL-ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere Weiterlesen ⮕

iTunes-Abo wiederherstellenSie können den Artikel leider nicht mehr aufrufen. Der Link, der Ihnen geschickt wurde, ist entweder älter als 30 Tage oder der Artikel wurde bereits 10 Mal geöffnet. iTunes- Abo wiederherstellen SPIEGEL+ wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kauf bestätigung bezahlt. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit € 21,99. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um SPIEGEL+ außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem SPIEGEL-ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere Weiterlesen ⮕

iTunes-Abo wiederherstellenSie können den Artikel leider nicht mehr aufrufen. Der Link, der Ihnen geschickt wurde, ist entweder älter als 30 Tage oder der Artikel wurde bereits 10 Mal geöffnet. iTunes- Abo wiederherstellen SPIEGEL+ wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kauf bestätigung bezahlt. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit € 21,99. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um SPIEGEL+ außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem SPIEGEL-ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere Weiterlesen ⮕

iTunes-Abo wiederherstellenSie können den Artikel leider nicht mehr aufrufen. Der Link, der Ihnen geschickt wurde, ist entweder älter als 30 Tage oder der Artikel wurde bereits 10 Mal geöffnet. iTunes- Abo wiederherstellen SPIEGEL+ wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kauf bestätigung bezahlt. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit € 21,99. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um SPIEGEL+ außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem SPIEGEL-ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere Weiterlesen ⮕

Testen Sie jetzt ein airliners+ Privat-Abo und lesen Sie sofort weiterInformieren Sie sich zudem über die Möglichkeiten für Firmen-Zugänge mit airliners+ Teams. Mit airliners+ Campus bieten wir Studierenden einen kostenlosen Zugang über teilnehmende Bildungseinrichtungen. Weiterlesen ⮕

Jugendliche Straftäter und zwischenmenschliche KonflikteAnette und Hannes entdecken, dass Stevie unschuldig an dem Autodiebstahl ist. Anette begleitet Stevie zur Polizei, und Ralf entschuldigt sich bei Marvin. Nach diesem Vorfall überlegt Anette, ob sie mit jugendlichen Straftätern arbeiten sollte. Doch dann erwischt sie Stevie dabei, wie er in die Kasse von 'Zweite Chance' greift. Ceyda bemerkt, wie Amelie Jolina gegenüber unfreundlich wird. Als sie Amelie darauf anspricht, gibt diese zunächst keine Antwort. Doch Amelie ist sich bewusst, dass Ceyda recht hat und dass sie ihre Art, mit den Mitarbeitern umzugehen, ändern muss. Theo amüsiert sich über Lales übertriebenen sportlichen Ehrgeiz beim Boule-Turnier und neckt sie nach ihrer Niederlage. Um sie zu trösten, überrascht er sie mit einem kleinen Geschenk, was Lale so rührend findet, dass sie sich zu einem Kuss hinreißen lässt. Nicole ist zutiefst enttäuscht über Roberts Geständnis und beendet abrupt das Gespräch. Auch Michael möchte sie nicht mehr sehen, da sie sich von beiden Männern betrogen fühlt. Dennoch hat sie die Größe, ihren Auftritt auf dem Frühlingsfest mit Michael durchzuziehen. Bambi ist unsicher, wie er mit dem Fund von Verenas Waffe umgehen soll. Als er sie darauf anspricht, provoziert er sie. Ronja benötigt Geld, um die Reparatur ihres Autos zu bezahlen. Sie findet bei Henry einen Job, den ihre Mutter Nadine nicht erfahren darf. Weiterlesen ⮕