Italiens größter Sportfachhändler Cisalfa übernimmt insolvente Sportscheck-Gruppe

München . Italiens größter Sportfachhändler Cisalfa wird neuer Eigentümer der insolventen Münchner Sportscheck -Gruppe. Das teilte Insolvenz verwalter Axel Bierbach mit. Cisalfa übernehme den Geschäftsbetrieb als Ganzes, führe die Marke Sportscheck weiter und behalte den Standort München als Headquarter bei. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme am Montag, 15. April, freigegeben.

Angaben zu den Arbeitsstellen, dem Filialnetz und weitere Details der Vereinbarung wurden nicht genannt. Die Übernahme erfolgt im Wege einer Sanierung mittels Insolvenzplan, über den Ende April eine Gläubigerversammlung am Amtsgericht München abstimmt. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, sagt laut einer Mitteilung: „Die Übernahme führt zu einer bedeutenden Konsolidierung im Sport- und Outdoor-Einzelhandel in Deutschland.

