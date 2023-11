Italienische Fans hoffen auf Sieg gegen die Ukraine

Vor dem Showdown gegen die Ukraine sind die Fans von Titelverteidiger Italien aufgrund der jüngsten Leistungen guter Dinge. Nur vor einer Situation haben sie Angst. Von Jörg Seisselberg, Jörg Seisselberg Auch seinen Jubel traut er sich wieder: Die Arme freudestrahlend in den Abendhimmel gereckt rutschte Federico Chiesa auf Knien Richtung Eckfahne. Exakt 400 Tage nachdem ihm im linken Knie das Kreuzband gerissen ist.

Auf zehn Monate Verletzungspause folgte fast ein Jahr mühsamer Suche nach alter Form. Ein Doppelpack plus Jubel beim Sieg gegen Nordmazedonien am Freitag (17.11 2023) bescheinigen: Alles wieder gut beim Stürmer von Juventus Turin. Italien kann auf seinen vielleicht besten Angreifer zählen, rechtzeitig vor dem EM-Showdown gegen die Ukraine (Montag, 20.11.2023, Live-Ticker bei sportschau.de). Den Italienern reicht ein Punkt, um die Qualifikation für die EURO in Deutschland klar zu machen. Bei einer Niederlage müssten sie den Umweg über die Nations-League-Play-Offs gehe





