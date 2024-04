Ist Streaming bald ein teures Vergnügen? Der Streaming -Anbieter Netflix dreht an der Preisschraube und erhöht die Abo-Kosten in Deutschland . So viel zahlt ihr künftig mehr – und mit welchem Abo ihr keine höheren Preise fürchten müsst. Deutschland : Zwei Euro mehr im Premium-Abo Das teuerste Premium-Abo mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound kostet nun 19,99 Euro statt zuvor 17,99 Euro. Das gab Netflix am Freitag auf seiner Website für Deutschland bekannt.

Lese-Tipp: Achtung, wenn ihr DIESES Netflix-Abo habt!Für das Basic-Abo, das bereits nur noch für Bestandskunden verfügbar war, aber nicht mehr neu gebucht werden konnte, sind nun 9,99 Euro statt der bisherigen 7,99 Euro zu zahlen.

Streaming Netflix Preiserhöhung Abo-Kosten Deutschland

