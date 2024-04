Ist J.J. McCarthy der Wunsch-Quarterback der Patriots? Caleb Williams an eins zu den Bears, dann Jayden Daniels oder Drake Maye zu den Commanders. Und wer von den beiden übrig bleibt, geht an Position drei im diesjährigen Draft zu den New England Patriots. So lautete die allgemeine Einschätzung zu den Top-Picks im diesjährigen Draft. Nun bringt aber ein heißes Gerücht die Mock Drafts der Expertinnen und Experten durcheinander...Die Patriots sollen nämlich heiß auf Quarterback J.J.

McCarthy von College-Cahmpion Michigan sein. Genauer gesagt soll Eliot Wolf, Scouting-Direktor und de facto General Manager, Druck machen, damit die Patriots an Position drei McCarthy verpflichten. Laut"sportskeeda.com" habe der Quarterback am Pro Day überzeugt und nach Eliots Einschätzung das größte Potenzial im gesamten Draft.Es könnte also sein, dass die Patriots mit McCarthy für eine Überraschung sorgen und die Draft-Reihenfolge durcheinanderbringe

