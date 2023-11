Ist es Zeit, YouTube Premium aufzugeben?

Ich benutze YouTube Premium schon seit vielen Jahren. Der Tarif und ich sind schon lange Freunde und weil man zusätzlich zu diesem noch einen Musikstreaming-Dienst dazu erhält, war es für mich einfach, ihn weiterzuempfehlen. Heute fällt mir das nicht mehr so leicht. Die Freundschaft ist kompliziert geworden, fast schon toxisch. Ist es Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen?: Wer sich für die Vorgeschichte interessiert, kann sich meine vorige Kolumne zu YouTube Premium durchlesen

. Wenn ihr im Anschluss dann diese hier liest, erhaltet ihr eine Geschichte von Verrat und Enttäuschung.Vor allem habe ich in YouTube Premium immer einen großen Mehrwert gesehen, da ich YouTube-Videos werbefrei auf meinem Fernseher und meinem Handy anschauen und den Musikstreaming-Dienst YouTube Music nutzen kann. Ich habe den Dienst deswegen verteidigt, weil in meinem Freundeskreis fast jeder Spotify Premium nutzt, was immerhin 11 Euro im Monat kostet. Gleichzeitig beschweren sich viele von ihnen über Werbung auf YouTube. Völlig zu Recht - ohne Adblocker oder Premium ist YouTube für mich persönlich eine Zumutung.Für nur zwei Euro mehr im Vergleich zu Spotify erhält man einen Musikstreaming-Dienst, der meiner Meinung nach fast gleichwertig ist und dazu noch werbefreie YouTube-Videos auf allen Geräten ermöglicht - für mich gibt es da einen klaren Preis-Leistungs-Gewinne

:

