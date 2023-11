Ist Einsamkeit erblich? Soziologe Janosch Schobin im Gespräch

Deswegen ist das eigentlich so eine Kürzel für: Wir wissen nicht, wie das organisch im Gehirn genau abläuft und wie es in die Entwicklung eines menschlichen Wesens reingehört. Aber wir wissen, es nicht nur die Familie, das Umfeld und die Gesellschaft, sondern es ist auch etwas, das einem mitgegeben wird. Das prägt sich dann natürlich unter bestimmten Umständen stärker aus als in anderen.

Man kann sich das aber auch gesellschaftsvergleichend anschauen. Ich glaube, dass bei ärmeren Menschen im häuslichen Umfeld viel mehr Stress anfällt. Man hat mehr Belastungen und die wirken sich auch auf die Beziehungen zueinander aus. Die wirken sich darauf aus, dass man mehr Streit mit seinen Eltern hat. Dass man mehr Streit mit seinen Geschwistern hat. Weil man unter diesen härteren Bedingungen etwas mehr die Ellenbogen ausfahren muss.

Eine Sache, wo ich das mit Blick auf das Geschlechterverhältnis untersucht habe, ist die Frage: Wie gut schützen Partnerschaften vor Einsamkeit? In westlichen Gesellschaften ist der Partner einer der besten Schutzfaktoren vor Einsamkeit. Aber wenn man in Gesellschaften guckt, die viel geschlechterungleicher als unsere sind, sieht man, dass der protektive Effekt von Partnerschaften viel geringer ist. Wenn man in ärmeren Milieus guckt, sieht man das auch.

Corona hat das verändert. Wir haben in den Statistiken gesehen, dass die Einsamkeitsbelastung während der Pandemie sehr stark nach oben geschnellt ist. Das normalisiert sich jetzt wieder. Aber es ist noch nicht eindeutig, ob da nicht etwas zurückbleibt. Ob es nicht durch die Pandemie eine gewisse Gruppe von Menschen gibt, die dauerhafte Einsamkeitsempfindungen entwickelt haben, sich vielleicht schon sehr weit aus dem sozialen Leben zurückgezogen hat.

