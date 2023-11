Ist die britische Liga zur Ausbildungsliga verkommen?

Viel Geld ist vor allen in Polen zu verdienen. Ist die britische Liga zu einer Ausbildungsliga für junge Fahrer verkommen? Sind die Zeiten vorbei, als sich dort die Stars duellierten? «Fahrer ab einem gewissen Level sollten in der britischen Top-Liga fahren und zusätzlich in den europäischen Ligen wie Polen, Dänemark, Schweden und Deutschland», meint Alun Rossiter, Ex-Rennfahrer, Coach der britischen Nationalmannschaft und Teammanager der Swindon Robins. «Sie müssen fahren wo sie können, um voranzukommen. Wenn ein Fahrer Ambitionen hat, sollte er aus der zweiten in die erste Liga aufsteigen und zudem ins Ausland gehen.

Der Engländer gegenüber SPEEDWEEK.com weiter: «Die Ligen ähneln sich zu sehr, das ist nicht der perfekte Weg. Es läuft im britischen Ligabetrieb auch nicht überall rund. Wir in Swindon haben gute Zuschauerzahlen und kommen gut rum, das können aber nicht alle Clubs von sich behaupten.

