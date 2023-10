Ist das ein USB3-C Stecker und wo passt der an mein Mainboard?

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.mein Gehäuse, Fractal Define R7, hat einen Front-USB3-C Anschluss, den ich vergessen haben anzuschliessen.

Ich find das Kabel aber nicht, bzw. habe ich noch diesen Stecker "übrig", also sollte der es wohl sein. Mein Asus ROG STRIX B550-F Gaming hat aber keinen passenden Port. Der USB 3.2 (Gen 1) Header auf dem Mainboard ist ganz anders.Joh, den hab ich schon gesehen, aber ich glaube der passt nicht aufs Board. ich mach nachher mal ein Foto, erstmal Mittagessen.Gaming Rechner: Ryzen 7600X | Asus TUF B650-Plus | 32 GB G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30 | XFX RX 7900 XT | Corsair MP600 2 TB | Gigabyte 32" M32U 4k@144HzWeil er wahrscheinlich schon die Gehäuse USB3.

Kopfhörerverstärker Lake People G103-S MKII: Stecker passt nichtEin Käufer des Kopfhörerverstärkers Lake People G103-S MKII ist enttäuscht, da der Stecker nicht zum Kopfhörer passt. Er hatte nicht erwartet, dass es spezielle Anschlüsse sind. Weiterlesen ⮕

Stille Feiertage in Köln: Was ist erlaubt, was ist verboten?Im November gibt es in Köln drei Stille Feiertage. An diesen Tagen gelten bestimmte Verbote für Märkte, Ausstellungen, Sportveranstaltungen und andere Veranstaltungen. Weiterlesen ⮕

Es ist wieder so weit!: Jetzt HIER „Reif ist live“ guckenDer Fußball-Talk „Reif ist live“ mit BILD-Experte Marcel Reif (73) läuft heute um 10.30 Uhr gratis im Internet bei bild.de und YouTube. Weiterlesen ⮕

Aktuelle Hardware: AMD Ryzen 5800X, Corsair Vengeance RAM, MSI X570 Gaming PlusProzessor: AMD Ryzen 5800X, Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance 2x16GB DDR4 3600MHz C16, Mainboard: MSI X570 Gaming Plus Weiterlesen ⮕

Eagles-Quarterback Jalen Hurts zaubert gegen die Washington CommandersEigentlich sollte es das Spiel gegen die Washington Commanders zum Selbstläufer für Jalen Hurts und seine Eagles werden. Denkste! Es musste gezaubert werden, um das Defensiv-Bollwerk zu knacken! Eagles-Quarterback Jalen Hurts bringt auf Höhe der 25-Yard-Linie einen Pass auf die linke Seite in der Endzone. Normalerweise ist das Zuspiel kaum zu fangen, aber das wurde A. J. Brown nicht gesagt. Er fährt die linke Pranke aus und macht einen One-Hand-Catch für den ersten Touchdown der Eagles. Das ganze mit nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Das ist extrem wichtig für die Eagles und wunderschön anzusehen. Spielstand: 10:14 für die Commanders aus Washington – das Spiel ist wieder heiß! Patrick Esume analysiert nach dem : „Das ist was anderes, als wenn man mit einem Luftballon im Wohnzimmer spielt. In Realgeschwindigkeit ist der Ball für kaum einen Menschen zu fassen. Was ist das für ein Zauberer!“ Weiterlesen ⮕

Es gibt einen absolut wahnwitzigen Film, der mir lieber ist als alle Marvel-Spektakel zusammenUnser Autor ist verknallt: in Filme von A24. Jetzt hat ihn die Redaktion auch »Everything Everywhere All at Once« gucken lassen – und seitdem kriegt... Weiterlesen ⮕