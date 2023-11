Israels Krieg gegen den Terror der Hamas hat die deutsche Debatte unter Bekenntnisstress gesetzt. Um sich daraus zu befreien, braucht es klare Übereinkünfte. Ein Kommentar.die gesellschaftliche Öffentlichkeit in Bekenntnisstress versetzt. Es ist in den zurückliegenden Wochen kein Tag vergangen, an dem nicht das Schweigen der einen beklagt oder die Haltung anderer zurückgewiesen wurde.

„Ja, aber …“, „Relativierung“, „Kontextualisierung“ – was eben noch auf das Bemühen um begriffliche Genauigkeit und Unterscheidung ausgerichtet war, wird nun auf die Feinwaage gelegt und nach Stimmungen und Grenzverletzungen abgesucht. Fast scheint es, als sei das große Meinungstheater, in dem in verschiedenen Empörungswellen um Haltung und Position gerungen wird, eine willkommene Ablenkung, um sich nicht eingehender mit den Nachrichten des Grauens befassen zu müssen, in denen Leid, internationale Diplomatie, Propaganda und verzweifelte Wut kaum auseinanderzuhalten sin

