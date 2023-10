Israels Armee: Bodeneinsatz im Gazastreifen wird in der Nacht ausgeweitet

Die israelische Armee will nach eigenen Angaben ihren Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen in der Nacht zum Samstag ausdehnen. Die Bodentruppen"weiten ihre Bodenoperation heute Nacht aus", kündigte Armeesprecher Daniel Hagari am Freitagabend an. UN-Generalsekretär António Guterres warnte angesichts der Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen vor einer"beispiellosen Lawine menschlichen Leids".

"in einer sehr bedeutsamen Weise". Wir werden weiterhin Luftangriffe in der Stadt Gaza und ihrer Umgebung ausführen", sagte Hagari in einer Fernsehansprache.mit Panzern in dem extrem dichtbesiedelten Palästinensergebiet ausgeführt. Dabei habe es sich beide Male jeweils um einen "gezielten Angriff" gehandelt, teilten die Streitkräfte mit.

Zuvor hatte die Brigade im Onlinedienst Telegram erklärt, nach den israelischen Luftangriffen am Freitagabend "Raketensalven" auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben. Israelischen Medienberichten zufolge wurden Raketen in Richtung, in Richtung des Zentrums des Landes sowie des Nordens des besetzten Westjordanlandes abgefeuert. headtopics.com

Guterres erneuerte unterdessen seinen Aufruf "zu einer humanitären Waffenruhe, zur bedingungslosen Freilassung aller Geiseln und zur Lieferung lebensrettender Güter". Das "Elend" nehme weiter zu, erklärte er. Ohne eine "grundlegende Änderung" würden die Menschen im Gazastreifen "mit einer beispiellosen Lawine menschlichen Leids konfrontiert".

Die israelische Armee warf der Hamas unterdessen am Freitag vor, Krankenhäuser im von ihr kontrollierten Gazastreifen als strategische Zentren für ihre Angriffe gegen Israel zu missbrauchen. Die militante Palästinenserorganisation nutze die Krankenhäuser "als Kommandozentralen und Verstecke" mit Zugängen zu ihrem unterirdischen Tunnelsystem, sagte Hagari. Zudem nutze die Hamas den in diesen zivilen Einrichtungen gelagerten Treibstoff für ihre Angriffe. headtopics.com

