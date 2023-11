Israelisches Militär liefert medizinische Hilfsgüter in Gaza-Krankenhaus

Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge Brutkästen und Babynahrung in das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gebracht. Der Militäreinsatz in der Klinik dauere zwar noch an, teilte das Militär mit. Die Brutkästen, Babynahrung und anderer Medizinbedarf seien aber in das Krankenhaus geliefert worden. Im nördlichen Gazastreifen nimmt nach Uno-Angaben angesichts der Gefechte und wegen Treibstoffmangels nur noch ein Krankenhaus Patienten auf.

Das Ahli-Arab-Krankenhaus in der Gaza-Stadt sei als einziges noch im Minimal-Betrieb, teilte das Uno-Nothilfebüro OCHA mit. Die Lage werde »verschlimmert durch Bombardements und Kämpfe in ihrer Umgebung.« Im Ahli-Arab-Krankenhaus seien derzeit etwa 500 Patienten untergebracht

FN_NACHRİCHTEN: GESAMT-ROUNDUP: Krankenhaus ohne Sauerstoff - Lage in Gaza dramatischTEL AVIV/ GAZA (dpa-AFX) - Während die israelische Armee ihre Angriffe im Kampf gegen die islamistische Hamas in Gaza weiter fortsetzt, wird die Lage in den Krankenhäusern dort immer dramatischer. Im Schifa- Krankenhaus

NWNEWS: Krankenhaus ohne Sauerstoff - Lage in Gaza dramatischDie Lage in den Hospitälern von Gaza bleibt dramatisch. Weil Sauerstoffgeräte abgeschaltet werden mussten, sollen im Schifa- Krankenhaus sieben Neugeborene gestorben sein. Der Überblick.

RPONLİNE: Nahostkonflikt: Krankenhaus ohne Sauerstoff - Lage in Gaza dramatischDie Lage in den Hospitälern von Gaza spitzt sich weiter zu. Weil Sauerstoffgeräte abgeschaltet werden mussten, starben nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Schifa- Krankenhaus sieben Neugeborene. Die Kämpfe forderten einen „einen schrecklichen Tribut“, so die EU.

ZDFHEUTE: Israelische Armee führt Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Es handle sich um eine gezielte Operation gegen die Hamas.

ZDFHEUTE: USA unterstützen israelische Angaben über Hamas-Nutzung von KlinikenDie USA stützen israelische Angaben, wonach die radikalislamische Hamas Kliniken wie das Al-Shifa- Krankenhaus für Militäraktionen nutzt. Das sei ein 'Kriegsverbrechen'.

DERSPİEGEL: Israelische Armee greift Krankenhaus im Gazastreifen anDie israelische Armee hat das Schifa- Krankenhaus im Gaza streifen angegriffen. Die Behörden wurden vor dem Einsatz gewarnt. Die Gesundheitsbehörde macht Israel und US-Präsident Joe Biden verantwortlich.

