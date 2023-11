Israelisches Militär greift Hamas-Führungskader im Gazastreifen an

Nachdem Israel am 7. Oktober von militanten Palästinensern angegriffen wurde, schaltet das israelische Militär mit Luftschlägen die Führungskader der Hamas im Gazastreifen aus. Auch eine Bodenoffensive wird von Experten erwartet. Zugleich wird die humanitäre Situation für die Menschen im Gazastreifen immer prekärer.

NTVDE: IDF prüft Operation: Israelisches Militär soll Haus in Flüchtlingsviertel bombardiert habenBei israelischen Angriffen auf Stellungen der im Gazastreifen herrschenden Hamas soll auch ein Haus in einem weiteren Flüchtlingsviertel angegriffen worden sein. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza berichtet von 33 Todesopfern.

BERLİNERZEİTUNG: Israel-Hamas-Krieg: Atombombe auf den Gazastreifen wäre für Minister „eine Option“Ein Minister der israelischen Regierung wurde gefragt, ob der Abwurf einer Atombombe auf Gaza eine Option sei. Er antwortete mit Ja – und wurde kurz darauf suspendiert.

STERNDE: Israel führt Militäreinsatz im Gazastreifen fort - Hamas: 30 Tote in FlüchtlingslagerDie israelische Armee hat ihren Militäreinsatz gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Das von der Hamas geleitete

BERLİNERZEİTUNG: Israelischer Armeechef Yoav Gallant besucht Gazastreifen, um Hamas-Chef Yahya Sinwar zu tötenVerteidigungsminister Yoav Gallant wird seine Streitkräfte im Gazastreifen besuchen. Er will laut eigener Aussage Hamas-Chef Yahya Sinwar aufspüren und eliminieren.

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 21:15 Hamas stoppt Ausreisen aus Gazastreifen nach Ägypten +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

BERLİNERZEİTUNG: Evakuierungen ausgesetzt: Hamas stoppt Ausreisen aus Gazastreifen nach ÄgyptenDie Hamas will keine Ausländer und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft ausreisen lassen. Grund sei die Weigerung Israels, verletzte Palästinenser in ägyptische Krankenhäuser bringen zu lassen.

