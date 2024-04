Israelischer Luftschlag löst Streit mit Polen aus

Der israelische Luftschlag, bei dem auch ein polnischer Mitarbeiter einer Hilfsorganisation starb, hat einen Streit mit Polen ausgelöst. Tusk sprach von "verständlicher Wut". Der polnische Regierungschef Donald Tusk kritisierte die Reaktion seines israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu auf den Vorfall sowie eine Äußerung des Botschafters Jakov Livne. Die überwiegende Mehrheit der Heute stellen Sie diese Solidarität auf eine harte Probe.

Der tragische Angriff auf die Freiwilligen und Ihre Reaktion wecken verständliche Wut. Livne lenkte später ein und schrieb, er bemühe sich um Kontakt zur Familie des polnischen Opfers. Nach dem Tod sieben ihrer Mitarbeiter will die Hilfsorganisation "Word Central Kitchen" ihre Arbeit im Gazastreifen einstellen. Mehrere Staaten reagieren entsetzt auf den israelischen Angriff. Am Dienstag waren bei einem Luftangriff der israelischen Armee sieben Mitarbeiter von World Central Kitchen ums Leben gekommen, darunter der polnische Staatsbürger Damian Sobo

