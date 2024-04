Israelischer Luftangriff tötet ausländische Helfer im Gazastreifen

Der Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff droht den jüdischen Staat weiter zu isolieren und sorgt für zusätzliche Spannungen mit seinem wichtigsten Verbündeten USA. US-Präsident Joe Biden machte Israel schwere Vorhaltungen: «Israel hat nicht genug getan, um die Helfer zu schützen, die versuchen, die Zivilbevölkerung mit dringend benötigter Hilfe zu versorgen.

» Dies sei einer der Hauptgründe, warum die Verteilung humanitärer Hilfe im Gazastreifen so schwierig sei, beklagte Biden in einer schriftlichen Stellungnahme. Israels Generalstabschef Herzi Halevi bezeichnete den Luftangriff, bei dem mehrere Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) getötet wurden, als «schweren Fehler». Israels Militärchef: Das hätte nicht passieren dürfen «Der Angriff wurde nicht in der Absicht durchgeführt, den WCK-Helfern zu schade

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ausländische Helfer im Gazastreifen bei israelischem Luftangriff getötetDas Team ausländischer Helfer war unterwegs, um die hungernde Bevölkerung Gazas zu versorgen. Dabei fielen sie einem israelischen Angriff zum Opfer. Deutschland und die USA fordern Aufklärung.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Ausländische Helfer im Gazastreifen bei israelischem Luftangriff getötetDer Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff hat international große Empörung ausgelöst. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bestätigte den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach in einer Videobotschaft von einem «tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers unserer Streitkräfte gegen Unschuldige im Gazastreifen». Man prüfe den Vorfall und werde alles tun, damit er sich nicht wiederhole. Rufe nach einer gründlichen Untersuchung werden laut. Organisation will Einsatz im Gazastreifen stoppen Die sieben Opfer stammten laut der Mitteilung von World Central Kitchen aus Australien, Polen, Großbritannien und den Palästinensergebieten - zudem habe eines der Opfer die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft. Die Organisation will angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen und bald Entscheidungen «über die Zukunft unserer Arbeit treffen»

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Ausländische Helfer im Gazastreifen bei israelischem Luftangriff getötetDer Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff hat international große Empörung ausgelöst. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bestätigte den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach in einer Videobotschaft von einem «tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers unserer Streitkräfte gegen Unschuldige im Gazastreifen». Die Organisation will angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen und bald Entscheidungen «über die Zukunft unserer Arbeit treffen».

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Israelischer Luftangriff: Helfer im Gazastreifen getötetBei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind mehrere Mitarbeiter der Organisation 'World Central Kitchen' getötet worden. Das Hilfswerk spricht von einer 'Tragödie'.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Getötete Helfer bei Luftangriff in Gaza: Israel darf nicht zum Gefangenen Netanjahus werdenDie Berichte aus Gaza sind bedrückend. In dieser Lage zusätzlich zu provozieren, droht Israel unter seinen Freunden zu isolieren. Wie lange noch darf Premier Netanjahu walten, wie er will?

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Bundesaußenministerin Baerbock fordert Untersuchung nach tödlichem Luftangriff im GazastreifenBundesaußenministerin Baerbock forderte eine gründliche Untersuchung nach einem tödlichen Luftangriff im Gazastreifen. Der britische Premier Sunak äußerte sich besorgt über die hohe Anzahl an zivilen Opfern und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen. Israels Ministerpräsident Netanjahu räumte die Verantwortung ein und versprach eine gründliche Überprüfung des Vorfalls.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »