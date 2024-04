Israelischer Luftangriff auf Hilfsorganisation im Gazastreifen sorgt für Empörung

Der israelische Luftangriff auf das Hauptquartier der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen sorgt für internationale Empörung . Die Organisation, die sich weltweit für die Bekämpfung des Hungers einsetzt, wurde bei dem Angriff schwer beschädigt. Ihr Chef und Gründer, José Andrés, sieht das vollkommen anders. Es handle sich nicht nur um einen Fehler, schreibt er in einem Gastbeitrag für die Washington Post.

„Es war ein direkter Angriff auf klar gekennzeichnete Fahrzeuge, deren Bewegungen den israelischen Verteidigungsstreitkräften bekannt waren.“ Die Attacke wühlt die internationale Politik dieser Tage auf – Polens neuer Regierungschef Donald Tusk stellt sogar seine Solidarität mit Israel infrage. Katar bezeichnete den Angriff als Verstoß gegen internationales Recht, Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez beschrieb Netanjahus Erklärung als „unzureichend“. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. WCK-Chef José Andrés findet besonders klare Worte für die Attacke. Israel sei „besser als die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird“, schreibt er in der Washington Post. „Es ist besser als die Blockade von Lebensmitteln und Medizin für Zivilisten.

Israel Luftangriff Hilfsorganisation Gazastreifen Empörung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israelischer Angriff auf US-Hilfsorganisation im Gazastreifen: Sieben ToteBei einem israelischen Angriff auf den Konvoi einer US-Hilfsorganisation im Gazastreifen sind sieben Menschen getötet worden, unter ihnen vier Ausländer. Die Organisation World Central Kitchen (WCK) warf Israel am Dienstag einen"gezielten Angriff" vor. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem"unbeabsichtigten" Angriff der israelischen Armee. Mehrere Länder zeigten sich schockiert und forderten sofortige Aufklärung.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Hilfsorganisation World Central Kitchen bestätigt Tod mehrerer Mitarbeiter im GazastreifenDie Hilfsorganisation World Central Kitchen hat den Tod von sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei einem Luftangriff im Gazastreifen bestätigt. Diese seien in einem deutlich gekennzeichneten Fahrzeug abseits der Kampfgebiete unterwegs gewesen, um Essen zu verteilen, teilte die Organisation auf ihrer Internetseite mit.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Israelischer Luftangriff: Helfer im Gazastreifen getötetBei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind mehrere Mitarbeiter der Organisation 'World Central Kitchen' getötet worden. Das Hilfswerk spricht von einer 'Tragödie'.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Ausländische Helfer im Gazastreifen bei israelischem Luftangriff getötetDer Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff hat international große Empörung ausgelöst. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bestätigte den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach in einer Videobotschaft von einem «tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers unserer Streitkräfte gegen Unschuldige im Gazastreifen». Man prüfe den Vorfall und werde alles tun, damit er sich nicht wiederhole. Rufe nach einer gründlichen Untersuchung werden laut. Organisation will Einsatz im Gazastreifen stoppen Die sieben Opfer stammten laut der Mitteilung von World Central Kitchen aus Australien, Polen, Großbritannien und den Palästinensergebieten - zudem habe eines der Opfer die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft. Die Organisation will angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen und bald Entscheidungen «über die Zukunft unserer Arbeit treffen»

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Bundesaußenministerin Baerbock fordert Untersuchung nach tödlichem Luftangriff im GazastreifenBundesaußenministerin Baerbock forderte eine gründliche Untersuchung nach einem tödlichen Luftangriff im Gazastreifen. Der britische Premier Sunak äußerte sich besorgt über die hohe Anzahl an zivilen Opfern und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen. Israels Ministerpräsident Netanjahu räumte die Verantwortung ein und versprach eine gründliche Überprüfung des Vorfalls.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Israelischer Luftangriff tötet ausländische Helfer im GazastreifenDer israelische Luftangriff im Gazastreifen, bei dem ausländische Helfer getötet wurden, sorgt für Spannungen zwischen Israel und den USA. US-Präsident Joe Biden kritisiert Israel für mangelnden Schutz der Helfer und beklagt die Schwierigkeiten bei der Verteilung humanitärer Hilfe.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »