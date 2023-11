Israelische Streitkräfte finden Tunnel unter Krankenhaus in Gaza-Stadt

Die israelischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Tunnel unter dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gefunden. Man sei weiter damit beschäftigt, ihn freizulegen. Die Streitkräfte teilten am Sonntagabend mit, dass eine tiefe Treppe zum Eingang des Tunnelschachts führe, der verschiedene Verteidigungsmaßnahmen beinhalte, darunter eine explosionssichere Tür und ein Schießschacht.

"Diese Art von Tür wird von der Terrororganisation Hamas verwendet, um israelischen Streitkräften den Zutritt zu den Kommandozentralen und den Untergrundanlagen der Hamas zu verwehren", hieß es. Unter dem Gazastreifen soll sich ein bis zu 500 Kilometer langes Tunnelsystem befinden, das die Hamas nutzt





