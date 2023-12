Israelische Streitkräfte entdecken größtes Hamas-Tunnelsystem im Gazastreifen

Bei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge das größte Tunnelsystem der islamistischen Hamas freigelegt. Die Anlage sei mehr als vier Kilometer lang, rund 50 Meter tief und liege in der Nähe des Grenzübergangs Erez zwischen Israel und dem abgeriegelten Küstengebiet, teilte das Militär am Sonntag mit. Medienberichten zufolge endet die rund drei Meter breite Tunnelroute in Dschabalia.

Das Flüchtlingsviertel im Norden des Gazastreifens gilt als Hamas-Hochburg. Unterdessen begann US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eine mehrtägige Reise in die Region. Am Sonntag besuchte er zunächst Kuwait und Bahrain, um die militärische Lage im Nahen Osten zu erörtern, wie es aus dem Ministerium in Washington hieß. Dabei sollte es auch um die Bildung multilateraler Koalitionen gehen, um auf 'Aggressionen auf See' zu reagieren, die die Schifffahrt und die Weltwirtschaft bedrohte





Ein Mann wird auf einem Krankenhausbett mit einer sichtbar blutenden Wunde am Bein in einen Raum geschoben, ein anderer wird von einer Gruppe offenbar aufgeregter Männer durch den Gang gezerrt – diese Aufnahmen sollen von der Überwachungskamera des Al-Schifa-Krankenhauses stammen und zwei Geiseln zeigen, die am 7. Oktober in die größte Klinik im Gazastreifen gebracht wurden. Das israelische Militär hat die Videos auf der Und genau darum geht es der israelischen Regierung. Sie ist davon überzeugt, dass die Hamas das Krankenhaus als Kommandozentrale für ihre Operationen und Waffenversteck benutzte. Untermauert werden die Aussagen von den Geheimdiensten der USA. Seit vergangener Woche durchkämen israelische Streitkräfte das Klinik-Gebäude, um Beweise zu sichern und sie der Welt zu präsentieren. Denn die Frage, ob Soldaten eine Klinik mit Verletzten und Schutzsuchende stürmen dürfen, ist heikel

Alte Dame nach Geiselnahme der Hamas freigelassenAm 7. Oktober zeigt eine alte Dame mit kurzen, weißen Haaren, eingehüllt in eine rosa karierte Decke, die von bewaffneten Hamas-Männern auf einem Golfcart in den Gazastreifen verschleppt wird. Yaffa Adar ist ihr Name, sie ist 85 Jahre alt, hat drei Kinder, acht Enkel und sieben Urenkel. Sie hat den Holocaust überlebt – und nun die Geiselnahme der Hamas: Am Samstag erhielt Yaffa Adar im Rahmen des Geiseldeals zwischen der Hamas und Israel ihre Freiheit zurück, zusammen mit 12 weiteren entführten Israelis und vier Thailändern.

Israelische Streitkräfte finden Tunnel unter Krankenhaus in Gaza-StadtDie israelischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Tunnel unter dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gefunden. Man sei weiter damit beschäftigt, ihn freizulegen.

Verzögerung bei der Freilassung von Geiseln im GazastreifenVon „Komplikation in letzter Minute“ ist die Rede: Die an diesem Donnerstag erwartete Freilassung Dutzender Geiseln im Gazastreifen verzögert sich laut israelischen Medienberichten.

Israelische Soldaten finden Tunnel unter Krankenhaus im GazastreifenIm Gazastreifen suchen Israels Soldaten nach den Tunnelanlagen der Hamas. Unter dem größten Krankenhaus wurden sie fündig. Was haben sie dort metertief unter der Erde gefunden?

Israels Armee: Bodeneinsätze auf gesamten Gazastreifen ausgeweitetIsrael: Hamas verliert Kontrolle - Dramatische Lage in Krankenhäusern

