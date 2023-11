Israelische Soldaten rücken im Gazastreifen vor

Am frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region zwei Flotten in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R

. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil rücken israelische Soldaten im Gazastreifen vor und schalten Terror-Ziele aus. US-Außenminister Antony Blinken hat sich bei seinem erneuten Israel-Besuch vergeblich für eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen eingesetzt. Ohne eine Freilassung der von der radikalislamischen Hamas verschleppten Geiseln lehne sein Land eine „vorübergehende Feuerpause“ ab, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Freitag nach Gesprächen mit Blinken. Die US-Regierung rechnet einem Medienbericht zufolge in den nächsten Tagen mit einer neuen Phase in Israels Feldzug gegen die Islamisten der Hamas im Gazastreifen. Der US-Sender CNN berichtet unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsbeamten in Washington, man rechne mit einer Reduzierung der Luftangriffe und einem stärkeren „taktischen Fokus auf die Bodenkampagne

:

