Israelische Soldaten ignorieren Hilferufe von Geiseln im Gazastreifen

Bei der versehentlichen Tötung von drei Geiseln im Gazastreifen haben israelische Soldaten einem militärischen Untersuchungsbericht zufolge Hilferufe ignoriert. Die Soldaten hätten am 10. Dezember auch „Geiseln“-Rufe auf Hebräisch gehört, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Untersuchungsbericht. Dies sei von den Soldaten jedoch als „terroristischer Täuschungsversuch“ von Kämpfern der islamistischen Hamas interpretiert worden, um sie in ein Gebäude in der Stadt Gaza zu locken.

Den Angaben zufolge gingen die Soldaten davon aus, dass das Gebäude mit Sprengstoff versehen war. Sie töteten fünf Hamas-Kämpfer, die versucht hätten, zu fliehen. Die Geiseln flohen der Untersuchung nach wahrscheinlich ebenfalls aus dem Gebäude





