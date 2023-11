Israelische Soldaten dringen in Schifa-Krankenhaus ein

Man sei gezwungen,"vorsichtig und präzise" gegen Hamas-Infrastruktur in Krankenhäusern vorzugehen, sagt Israels Militärsprecher am Abend. Wenige Stunden später ist es so weit: Israelische Soldaten rücken ins Schifa-Krankenhaus vor. Bei Gefechten vor der Klinik will die Armee Hamas-Kämpfen getötet haben. Die israelischen Streitkräfte sind in einen Teil des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingedrungen.

Auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen führten Soldaten "eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich des Schifa-Krankenhauses durch","Wir fordern alle im Krankenhaus anwesenden Hamas-Terroristen auf, sich zu ergeben." Am Mittwochmorgen berichtete die IDF, dass der Einsatz "noch im Gange" sei. Vor dem Eindringen in die Klinik sei es zu einem Gefecht mit der Hamas gekommen. "Vor ihrem Eindringen stießen die IDF-Truppen auf Sprengsätze und terroristische Zellen, und es kam zu einem Gefecht, bei dem die Terroristen getötet wurden", heißt es von der IDF auf Twitte

:

