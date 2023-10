Israelische Luftwaffe verstärkt Angriffe im Gazastreifen

Die israelische Luftwaffe fliegt heute Abend verstärkt Einsätze im Gazastreifen. Gleichzeitig kündigte Armee-Sprecher Daniel Hagari eine Ausweitung der Bodentruppen-Operationen „heute Nacht“ an. Gegenwärtig feuert die israelische Artillerie auf Ziele im nördlichen Gazastreifen, zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge und Kampfpanzer rollen derzeit Richtung Grenze. „Wir werden weiterhin Luftangriffe in der Stadt Gaza und ihrer Umgebung ausführen“, betonte Hagari in einer Fernsehansprache. Es würden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen, erklärte er weiter. Das Internet im Gazastreifen soll Berichten zufolge ausgefallen sein.Gegen 19 Uhr Ortszeit steigerte die israelische Armee den Beschuss massiv. Das Ziel der Armee: Die gesamte Terrororganisation Hamas im Gazastreifen zerschlagen.Als Reaktion auf den Terrorangriff berief das Militär rund 300 000 Reservisten ein. Sie stehen seitdem bereit, warten auf den Beginn der Bodenoffensive. In den vergangenen Tagen gab es einzelne zeitlich eng begrenzte Vorstöße der Bodentruppen – zuletzt am Mittwochabend. Nach BILD-Recherchen rückten israelische Streitkräfte mit knapp 20 gepanzerten Fahrzeuge von Norden in den Gazastreifen ein. Ihr Ziel: eine Schneise in die Verteidigungsanlagen der Hamas – und die eigenen Grenzanlagen – zu schlagen, um bei Beginn der Großoffensive schnell und sicher vordringen zu können Weiterlesen:

