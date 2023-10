Israelische Einsätze und Internet-Ausfall im Gazastreifen

Am frühen Morgen des 7. Oktobers wachten Israelis in einem Alptraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf, Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. USA lehnen Kommentar zu Israels Einsätzen ab Die USA lehnen eine Stellungnahme zu den Berichten über israelische Einsätze ab. Man habe sie zur Kenntnis genommen, sagt der für nationale Sicherheit zuständige Sprecher John Kirby. Man werde Israel weiter unterstützen. Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X einen Zusammenbruch der Internet-Verbindungen im Gazastreifen. Dieser habe großen Auswirkungen auf Paltel Weiterlesen:

Israel-News: Israel attackiert nördlichen Gazastreifen mit PanzernHamas attackiert Israel mit Langsteckenraketen +++ Raktenalarm in Haifa und Tel Aviv +++ Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt im stern-Newsblog.

Israel-News: Israel meldet erneut Vorstoß eigener Bodentruppen im GazastreifenBericht über Raketeneinschlag in Ägypten +++ Hamas veröffentlicht Liste mit Todesopfern +++ Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt im stern-Newsblog.

Israelische Armee bereitet Offensive gegen Hamas vorAm frühen Morgen des 7. Oktobers wachten Israelis in einem Alptraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf, Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford" – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Internet im Gazastreifen zusammengebrochen Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X einen Zusammenbruch der Internet-Verbindungen im Gazastreifen. Dieser habe großen Auswirkungen auf Paltel. Das Unternehmen sei der letzte große Betreiber, der in dem Küstengebiet noch Dienste anbiete. Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten

Krieg zwischen Israel und der Hamas - Biden ruft Israel zum Schutz von Zivilisten aufUS-Präsident Biden hat Israel zum Schutz der Bevölkerung im Gazastreifen aufgerufen.

Israel: Weitere Vorstöße im GazastreifenErneut hat das israelische Militär Vorstöße im Gazastreifen vermeldet. Man habe Dutzende Stellungen der Hamas angegriffen. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art.

Israel gegen die Hamas im Gazastreifen: Die Gründe für den Krieg einfach erklärtIsrael führt im Gazastreifen Krieg gegen die Hamas. Doch der Konflikt geht über die Region hinaus. Was sind die Gründe? Ein Überblick.