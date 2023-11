Israelische Demonstranten fordern die Freilassung der Geiseln

Israelische Demonstranten fordern die Regierung auf, mehr für die Freilassung der Geiseln zu tun. Der Druck von der Straße könnte sich ausgezahlt haben.Wenn alles gut geht und die Feuerpause tatsächlich eingehalten wird, könnten bereits am Donnerstag die ersten von der Terroreinheit Hamas Verschleppten freikommen.prangt diese Forderung in roten Buchstaben, darüber die Gesichter der Geiseln mit Namen und Alter. Kfir, zehn Monate, steht unter dem Bild eines lachenden Babys.

Kfir Bibas und sein Bruder Ariel, vier Jahre, werden seit über sechs Wochen im– wenn in letzter Minute nichts mehr schiefgeht: Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden stimmte Israels Kabinett nach hitziger Debatte für eine Einigung mit der Terrororganisation HamasWer zu den Glücklichen zählt, war bis Mittwochnachmittag noch unklar, ebenso die Frage, wann die ersten befreit werden. Doch in den Grundrissen sieht die Einigung so aus: Bald, vielleicht schon Donnerstag, soll im Gazastreifen eine viertägige Kampfpause beginnen. An jedem dieser Tage solleine bestimmte Zahl israelischer Geiseln freilasse





GESAMT-ROUNDUP 2: Hoffnung auf Freilassung einiger Geiseln in Gewalt der Hamas(neu: Mit neuen Opferzahlen, angebliche Feuerpausen.) TEL AVIV/GAZA/DOHA (dpa-AFX) - Mehr als einen Monat nach Beginn des Gaza-Kriegs gibt es Hoffnung auf die baldige Freilassung einer kleinen Zahl

Netanjahu: Es könnte einen Deal zur Freilassung von Geiseln gebenWASHINGTON (dpa-AFX) - Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat vorsichtig Hoffnung auf eine mögliche Freilassung weiterer Geiseln aus den Händen der islamistischen Hamas gemacht. Auf die Frage

Protestzug für die Freilassung der Hamas-GeiselnTeilnehmer eines Protestzuges laufen von Tel Aviv nach Jerusalem, um vor dem Büro von Ministerpräsident Netanjahu für die Freilassung der Hamas-Geiseln zu demonstrieren. Sie fordern Netanjahu zu einem Treffen auf, um die Bedingungen für einen Austausch von Geiseln zu erklären. In einem Comic-Film verarbeitet eine israelische Mutter die Geiselnahme ihrer beiden Söhne durch die Hamas. Die Gespräche über die Freilassung der Geiseln gehen weiter.

Sara Netanjahu fordert Freilassung von Geiseln in Hamas-GefangenschaftLaut Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist ein Kind in Hamas-Gefangenschaft geboren worden. Sie fordert die sofortige Freilassung der Geiseln.

Einigung zwischen Israel und Hamas auf Feuerpause und Freilassung von Geiseln rückt näherEine Einigung zwischen Israel und der Hamas auf eine Feuerpause rückt offenbar näher. Dutzende Geiseln könnten freikommen. Die Hamas hat einem Medienbericht zufolge neue Forderungen gestellt.

Anzeichen für Einigung auf Abkommen zur Freilassung von Geiseln in GazaSechs Wochen nach dem brutalen Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel verdichten sich die Anzeichen für eine mögliche Einigung auf ein Abkommen zur Freilassung. Die noch verbleibenden 'geringfügigen' Hindernisse seien eher 'logistischer und praktischer' Natur, sagte Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Sonntag in Doha.

