Israelische Armee zieht Truppen aus Chan Junis im Gazastreifen ab

Die israelische Armee hat am Sonntag nach eigenen Angaben ihre Truppen aus der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifen s abgezogen. 'Die 98. Kommando-Abteilung hat ihren Einsatz in Chan Junis beendet', hieß es in einer Mitteilung der Armee . Sie habe den Gazastreifen verlassen, 'um sich zu erholen und auf weitere Operationen vorzubereiten'.

Erhebliche Truppen verblieben jedoch im Gazastreifen, 'und werden die Aktionsfreiheit der israelischen Armee bewahren und ihre Fähigkeiten, präzise Operationen auf der Basis von Geheimdienstinformationen auszuführen', hieß es weiter. Es war zunächst unklar, ob der Abzug aus Chan Junis eine wichtige Wende im Krieg oder ein neues Zwischenstadium auf dem Weg zu einem möglichen Einsatz in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten bedeutet. Die Armee hatte am Samstag mitgeteilt, dass die Leiche einer Geisel in Chan Junis geborgen worden sei. Die Stadt gilt als wichtiger Stützpunkt der islamistischen Hamas

Israel Armee Truppenabzug Chan Junis Gazastreifen

