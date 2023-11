Israelische Armee veröffentlicht Aufnahmen der Bodenoffensive im Gazastreifen

Es ist auch ein Krieg der Bilder: Ein ganzes Gebiet in Schutt und Asche, anhaltende Schusswechsel und schwere Kämpfe. Die israelische Armee hat diese Aufnahmen veröffentlicht. Sie sollen die Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die Terrororganisation Hamas aus Sicht der Soldaten zeigen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aufnahmen nicht. Häuserkampf ist für Angreifer grundsätzlich gefährlich.

Die Lage zwischen den zerstörten Gebäuden ist unübersichtlich, es gibt verminte Straßen, Scharfschützen, Sprengfallen, Hinterhalte. In Gaza gibt es noch eine zusätzliche Gefahr: das weit verzweigte Tunnelsystem der Hamas.»Das ist kein Häuserkampf, es ist etwas anderes. Es ist nichts, das du als Infanteriesoldat in deiner normalen Ausbildung einfach lernst. Es ist kein Häuserkampf, es ist ein Tunnelkampf.« Harel Chorev ist Historiker und Nahostexperte an der Universität Tel Aviv. Er erklärt, welche Herausforderungen der Einsatz im Gazastreifen aus israelischer Sicht bereithält, gerade durch die Tunne

WDRAKTUELL: Israels Bodenoffensive: Wie werden Zivilisten durch das Völkerrecht geschützt?Hilfsorganisationen wie Misereor verurteilen „die fortgesetzten, teilweise völkerrechtswidrigen Angriffe auf soziale Infrastruktur und medizinische Einrichtungen in Gaza“. Die Bundesregierung solle sich für eine humanitäre Feuerpause einsetzen.

FN_NACHRİCHTEN: Scholz lehnt Waffenstillstand im Gazastreifen abHEILBRONN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen. Zwar könnten humanitäre Pausen einen Sinn machen, um etwa Verwundete aus

FN_NACHRİCHTEN: Mindestens 44 israelische Soldaten im Gazastreifen getötetGaza - Nach Angaben der israelischen Streitkräfte sind zwei weitere Soldaten bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet worden. Die Gesamtzahl der gefallenen israelischen Soldaten bei der Bodenoperation

BILD: Der Zaun, der an den 7. Oktober erinnertIch war heute im Gazastreifen . Als wir durch den Zaun fuhren, musste ich daran denken, wer genau vor einem Monat von der anderen Seite einfiel. In Beit Hanun steht kein Haus mehr, immer wieder Gewehrfeuer. Bericht: - morgen ab 7.00 welt TV

NWNEWS: Gazastreifen: Israel sichert Fluchtkorridor bis 15 Uhr zu Israel ruft die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifen erneut dazu auf, sich in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu begeben. Doch auch hier kommt es immer wieder zu Luftangriffen.

RPONLİNE: Israel-Krieg im Live-Blog: Knapp 300 Deutsche seit Hamas-Angriff aus Gazastreifen ausgereist​Knapp 300 deutsche Staatsbürger haben bislang aus dem Gazastreifen ausreisen können. Und: Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut „entsetzliche Zustände“ im größten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

