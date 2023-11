Israelische Armee übernimmt Kontrolle über Regierungsgebäude der Hamas

Die israelische Armee meldet die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude der Hamas sowie den Tod einer als Geisel gehaltenen israelischen Soldatin. Angehörige weiterer Geiseln sind zu einem fünftägigen Protestmarsch aufgebrochen, und Finanzminister Smotrich spricht sich für eine »freiwillige Abwanderung« von Palästinensern aus dem Gazastreifen aus. Der Überblick.übernommen. Dazu gehörten das Hamas-Parlament und Gebäude der Polizei in Gaza, erklärte das israelische Militär.

Zudem habe man auch die Kontrolle über eine Ingenieursfakultät übernommen. Diese habe als »Institut für die Produktion und Entwicklung von Waffen« gedient. In Onlinemedien waren Bilder zu sehen, auf denen israelische Soldaten die israelische Flagge am Podium des Parlamentsvorsitzenden ausbreiteten. Zudem zeigten die Aufnahmen Soldaten vor einer Mauer, auf der »Sitz der Militärpolizei« stand. Die Armee entdeckte nach eigenen Angaben auch einen Tunneleingang, »der sich in einer Moschee im Gazastreifen« befind

:

NTVDE: Kämpfer flüchten in den Süden: Israel: Hamas hat 'Kontrolle in Gaza verloren'Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat nach den Worten des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant 'die Kontrolle' im Gazastreifen verloren. Medien berichten, die Truppen hätten 'große Schläge' erlitten und mehrere Bataillone seien führerlos und nicht mehr kampffähig.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

TAGESSCHAU: Tausende Menschen nehmen am 'Marsch für Israel' in Washington teilIn Washington haben sich Tausende Menschen zum 'Marsch für Israel ' und gegen Antisemitismus versammelt. Israel s Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude in Gaza-Stadt übernommen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Herkunft: tagesschau | Weiterlesen »

SPIEGEL_TOP: Israelische Armee veröffentlicht Aufnahmen der Bodenoffensive im GazastreifenDie israelische Armee hat Aufnahmen der Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die Hamas veröffentlicht. Die Bilder zeigen die schwere Kämpfe und die Herausforderungen, denen die Soldaten gegenüberstehen.

Herkunft: SPIEGEL_Top | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Erdogan-Besuch in Berlin wegen Äußerungen zur Hamas umstrittenDer Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin ist vor allem wegen seiner Äußerungen zur Hamas hoch umstritten. Die Ampel bezeichnet den Besuch als 'herausfordernd'. Die Bundesregierung stellt sich bei dessen Besuch am kommenden Freitag auf schwierige Gespräche ein.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

BILD: Der Zaun, der an den 7. Oktober erinnertIch war heute im Gazastreifen . Als wir durch den Zaun fuhren, musste ich daran denken, wer genau vor einem Monat von der anderen Seite einfiel. In Beit Hanun steht kein Haus mehr, immer wieder Gewehrfeuer. Bericht: - morgen ab 7.00 welt TV

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Befreiung der Hamas-Geiseln: Ein Ding der Möglichkeit?In einem Interview deutet Israel s Premierminister Netanjahu ein Abkommen über die Freilassung der Geisel n an. Welche Deals wären denkbar? Neue Klagemauer: Die Forderung einer schnellen Geisel befreiung prägen auch Israel s Straßenbild

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »