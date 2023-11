Israelische Armee rückt in das Zentrum von Gaza-Stadt vor

Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington sagte, das Gebiet sei palästinensisches Land und werde es bleiben. Die Äußerung bezieht sich auf eine Ankündigung des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Dieser hatte erklärt, nach dem Krieg werde sein Land 'auf unbestimmte Zeit die Gesamtverantwortung für die Sicherheit' im Gazastreifen übernehmen. Die israelische Armee rückte inzwischen nach eigenen Angaben in das Zentrum von Gaza-Stadt vor. Es komme zu Gefechten mit der Terrororganisation Hamas. Unter anderem sei ein hochrangiger Hamas-Anführer in einem Bunkerversteck isoliert worden. Wegen weiterer Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel wurde unter anderem in Tel Aviv mehrfach Luftalarm ausgelöst.