Israelische Armee meldet fünf getötete Soldaten im Krieg gegen Hamas

Am frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Massaker auf. Hunderte Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. ► MEHR ALS 1200 TOTE! KRIEG GEGEN ISRAEL! Zunächst hatte Israel von mehr als 1400 gesprochen, diese Zahl aber später nach unten korrigiert.

Biden und Netanjahu sprechen über Gazastreifen US-Präsident Joe Biden hat nach Angaben des Weißen Hauses erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. Themen seien die Lage in Israel und im Gazastreifen gewesen, hieß es. Weitere Details wurden nicht genannt. Die US-Regierung hatte sich zuletzt zunehmend kritischer zu dem Vorgehen der israelischen Armee in dem Küstenstreifen geäußert.Im Krieg gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen sind nach Angaben der israelischen Armee seit Freitag fünf Soldaten getötet worde





Israelische Streitkräfte entdecken größtes Hamas-Tunnelsystem im GazastreifenBei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge das größte Tunnelsystem der islamistischen Hamas freigelegt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin begann eine mehrtägige Reise in die Region, um die militärische Lage im Nahen Osten zu erörtern.

Israels Armee: Bodeneinsätze auf gesamten Gazastreifen ausgeweitetIsrael: Hamas verliert Kontrolle - Dramatische Lage in Krankenhäusern

Israel plant weitere Etappen im Krieg gegen HamasIsrael hat eine vorläufige Liste jener Geiseln erhalten, die im Rahmen des Abkommens mit der islamistischen Hamas freigelassen werden sollen. Das bestätigte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Die News im Nahost-Ticker. ⬇️

Alte Dame nach Geiselnahme der Hamas freigelassenAm 7. Oktober zeigt eine alte Dame mit kurzen, weißen Haaren, eingehüllt in eine rosa karierte Decke, die von bewaffneten Hamas-Männern auf einem Golfcart in den Gazastreifen verschleppt wird. Yaffa Adar ist ihr Name, sie ist 85 Jahre alt, hat drei Kinder, acht Enkel und sieben Urenkel. Sie hat den Holocaust überlebt – und nun die Geiselnahme der Hamas: Am Samstag erhielt Yaffa Adar im Rahmen des Geiseldeals zwischen der Hamas und Israel ihre Freiheit zurück, zusammen mit 12 weiteren entführten Israelis und vier Thailändern.

Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker vom 11. bis 17. DezemberKein Wasser, keine sanitären Anlagen, überfüllte Unterkünfte - die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen spitzt sich zu.

ORF beschuldigt, falsche Bilder im Gazastreifen gezeigt zu habenDer ORF wird beschuldigt, falsche Bilder im Gazastreifen gezeigt zu haben. Die Journalistin der Zeitung 'Presse' dachte, die Bilder zeigen zwei Leichen, obwohl der ORF dies nie behauptet hat. Der ORF weist die Vorwürfe zurück und erklärt, dass es sich bei den Aufnahmen um Opfer handelt, die aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht wurden.

