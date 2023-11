Israelische Armee greift Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen an

Die israelische Armee hat das Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen angegriffen und einen bestimmten Bereich des Krankenhauses zerstört. Die Streitkräfte forderten die Mitglieder einer militanten Gruppe im Krankenhaus auf, sich zu ergeben. Die Behörden im Gazastreifen wurden vor dem Angriff gewarnt. Die Gesundheitsbehörde macht die israelischen Truppen und US-Präsident Joe Biden verantwortlich.

FN_NACHRİCHTEN: WHO: Noch mehr als 2000 Menschen im Schifa-KrankenhausGAZA (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut 'entsetzliche Zustände' im größten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik, darunter

ZDFHEUTE: Israelische Armee führt Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Es handle sich um eine gezielte Operation gegen die Hamas.

BILD: Der Zaun, der an den 7. Oktober erinnertIch war heute im Gazastreifen . Als wir durch den Zaun fuhren, musste ich daran denken, wer genau vor einem Monat von der anderen Seite einfiel. In Beit Hanun steht kein Haus mehr, immer wieder Gewehrfeuer. Bericht: - morgen ab 7.00 welt TV

RPONLİNE: Israel-Krieg im Live-Blog: WHO beklagt „entsetzliche Zustände“ in Schifa-KlinikDie Weltgesundheitsorganisation hat erneut „entsetzliche Zustände“ im größten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Und: Israel s Premier Netanjahu hat sich vorsichtig zu einer möglichen Freilassung weiterer Geiseln aus den Händen der Hamas geäußert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

RPONLİNE: Nahostkonflikt: Krankenhaus ohne Sauerstoff - Lage in Gaza dramatischDie Lage in den Hospitälern von Gaza spitzt sich weiter zu. Weil Sauerstoffgeräte abgeschaltet werden mussten, starben nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Schifa-Krankenhaus sieben Neugeborene. Die Kämpfe forderten einen „einen schrecklichen Tribut“, so die EU.

