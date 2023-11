Israelische Armee führt Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durch

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Es handle sich um eine gezielte Operation gegen die Hamas. 'Basierend auf Geheimdienstinformationen und einer operativen Notwendigkeit führen IDF-Kräfte eine präzise und gezielte Operation gegen die militante Palästinensergruppe Hamas im Gazastreifen durch.

Zu den IDF-Kräften gehören medizinische Teams und Arabisch sprechende Personen, die eine spezielle Ausbildung durchlaufen haben, um sich auf diese komplexe und sensible Umgebung vorzubereiten, mit der Absicht, dass den Zivilisten kein Schaden zugefügt wird.' Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird prekärer: Laut Hamas-Angaben steht das Al-Schifa-Krankenhaus weitgehend still

:

FN_NACHRİCHTEN: WHO: Noch mehr als 2000 Menschen im Schifa-Krankenhaus GAZA (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut 'entsetzliche Zustände' im größten Krankenhaus im Gaza streifen beklagt. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik, darunter

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: GESAMT-ROUNDUP: Krankenhaus ohne Sauerstoff - Lage in Gaza dramatischTEL AVIV/ GAZA (dpa-AFX) - Während die israelische Armee ihre Angriffe im Kampf gegen die islamistische Hamas in Gaza weiter fortsetzt, wird die Lage in den Krankenhäusern dort immer dramatischer. Im Schifa-Krankenhaus

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

NWNEWS: Krankenhaus ohne Sauerstoff - Lage in Gaza dramatischDie Lage in den Hospitälern von Gaza bleibt dramatisch. Weil Sauerstoffgeräte abgeschaltet werden mussten, sollen im Schifa-Krankenhaus sieben Neugeborene gestorben sein. Der Überblick.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

RPONLİNE: Nahostkonflikt: Krankenhaus ohne Sauerstoff - Lage in Gaza dramatischDie Lage in den Hospitälern von Gaza spitzt sich weiter zu. Weil Sauerstoffgeräte abgeschaltet werden mussten, starben nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Schifa-Krankenhaus sieben Neugeborene. Die Kämpfe forderten einen „einen schrecklichen Tribut“, so die EU.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

NWNEWS: WHO beklagt «entsetzliche Zustände» in Schifa-KlinikDie Lage im größten Krankenhaus des Gaza streifens bleibt nach Angaben der WHO kritisch. Das US-Militär fliegt Angriffe in Syrien. Israel bombardiert Ziele im Libanon. Der Überblick.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

EXPRESS24: WHO beklagt «entsetzliche Zustände» in Schifa-KlinikDie Lage im größten Krankenhaus des Gaza streifens bleibt nach Angaben der WHO kritisch. Das US-Militär fliegt Angriffe in Syrien. Israel bombardiert Ziele im Libanon. Der Überblick.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »