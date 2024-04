Israelische Armee findet Leiche von entführter Geisel

Am 7. Oktober wird Israel von der Hamas brutal überfallen, Hunderte Menschen sterben, Dutzende werden entführt. Während die Mutter von Elad Katzir bei einem Geisel deal freikommt, stirbt er in Gefangenschaft der Terror isten. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen die Leiche einer von radikalislamischen Palästinensergruppen am 7. Oktober verschleppten Geisel geborgen.

"Der Leichnam des entführten Elad Katzir wurde in der Nacht aus Chan Junis geborgen und auf israelisches Gebiet zurückgebracht", erklärte die Armee. Wie die Armee weiter erklärte, wurde Katzir Geheimdienst-Erkenntnissen zufolge "während der Geiselhaft von der Terrororganisation Islamischer Dschihad ermordet".Der 47-jährige Landwirt war am 7. Oktober aus seinem Zuhause im Kibbuz Nir Oz von der Hamas entführt worden. Sein Vater Avraham Katzir wurde bei den von der Hamas und weiteren Palästinensergruppen im Süden Israels verübten Massakern getöte

