Israelische Armee entdeckt Tunnel unter Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza

Die israelische Armee hat unter dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza einen 55 Meter langen Tunnel entdeckt. Dieser wird der Hamas zugerechnet und soll den Terroristen als Kommandozentrale und Waffenlager gedient haben. Mehrere Geiseln der islamistischen Hamas waren nach israelischer Darstellung zeitweise in das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen gebracht worden.

Israels Armee veröffentlichte am Sonntagabend Aufnahmen von Überwachungskameras der Klinik, die einen entführten nepalesischen sowie einen thailändischen Staatsbürger in der Einrichtung am 7. Oktober zeigen sollen. Die Armee teilte mit, dass diese Erkenntnisse beweisen, dass die Terrororganisation Hamas den Komplex des Al-Schifa-Krankenhauses als terroristische Infrastruktur nutzte





Israelische Armee findet Waffen der Hamas im Schifa-KrankenhausDie israelische Armee hat im Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen Waffen der Hamas gefunden. Es wurden auch Brutkästen und Babynahrung in die Klinik gebracht. Es wird vermutet, dass mehr Geiseln einen deutschen Pass haben als bisher angenommen. Der Einsatz in der Klinik dauert noch an.

Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzenIsrael wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen. Die Terrororganisation bestreitet das. Wer sagt die Wahrheit?

Israelische Armee führt Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Es handle sich um eine gezielte Operation gegen die Hamas.

Israelische Armee greift Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen anDie israelische Armee hat das Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen angegriffen und einen bestimmten Bereich des Krankenhauses zerstört. Die Behörden im Gazastreifen wurden vor dem Angriff gewarnt. Die Gesundheitsbehörde macht die israelischen Truppen und US-Präsident Joe Biden verantwortlich.

Terror-Stützpunkt der Hamas?: Was Israel mit dem Schifa-Krankenhaus planen könnteBereits seit einigen Jahren steht das größte Krankenhaus im Gazastreifen in Verdacht, ein wichtiger Standort der Hamas zu sein. Israel betont, dass die Terrororganisation von dort Raketenabschüsse befiehlt. Die Klinikleitung bestreitet das. Die Situation ist komplex - auch völkerrechtlich.

Israelische Armee führt Operation gegen Hamas im Krankenhaus durchDas israelische Militär hat das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gestürmt. Im Keller soll sich die Kommandozentrale der Hamas befinden. Gazastreifen Israel AlShifa

