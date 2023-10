Israelische Armee bereitet Offensive gegen Hamas vor

Am frühen Morgen des 7. Oktobers wachten Israelis in einem Alptraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf, Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Internet im Gazastreifen zusammengebrochen Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X einen Zusammenbruch der Internet-Verbindungen im Gazastreifen. Dieser habe großen Auswirkungen auf Paltel. Das Unternehmen sei der letzte große Betreiber, der in dem Küstengebiet noch Dienste anbiete. Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweite Weiterlesen:

BILD »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 06:35 Armee-Radio: Relativ großer Einfall von Bodentruppen in den Gazastreifen +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg Newsblog: Israelische Armee meldet nächtlichen Angriff mit Panzern im Gazastreifen​Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag einen Angriff mit Panzern im Gazastreifen ausgeführt. Und: Der Weltsicherheitsrat kann sich weiter auf keine Resolution mit humanitärem Fokus einigen. Alle News im Blog. Weiterlesen ⮕

Krieg in Israel: Armee will Bodeneinsatz im Gazastreifen ausweiten„Bürger Israels, wir sind im Krieg!“ Diese Worte richtete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aus dem Militärhauptquartier ans Volk. Alle News und Infos zum Angriff der Hamas. Weiterlesen ⮕

Israel-News: Israel attackiert nördlichen Gazastreifen mit PanzernHamas attackiert Israel mit Langsteckenraketen +++ Raktenalarm in Haifa und Tel Aviv +++ Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt im stern-Newsblog. Weiterlesen ⮕

Israel-News: Israel meldet erneut Vorstoß eigener Bodentruppen im GazastreifenBericht über Raketeneinschlag in Ägypten +++ Hamas veröffentlicht Liste mit Todesopfern +++ Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt im stern-Newsblog. Weiterlesen ⮕

Israelische Armee greift mehr als 250 Ziele im Gazastreifen anAm frühen Morgen des 7. Oktobers wachten Israelis in einem Alptraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf, Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Außenamt: Noch zahlreiche Deutsche im Gazastreifen Das Auswärtige Amt dringt erneut darauf, dass deutsche Staatsangehörige aus dem Libanon ausreisen. Derzeit befänden sich 1100 Personen auf der Krisenvorsorgeliste der Regierung, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. In Israel seien rund 2700 Deutsche gelistet, in den palästinensischen Gebieten insgesamt 490. Davon befinde sich eine „niedrige dreistellige Zahl“ im Gazastreifen. Die Zahl gebe nicht die Gesamtzahl der Deutschen wider, sondern nur die, die sich auf der von der Regierung eingerichteten Liste eingetragen hätten. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 250 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Weiterlesen ⮕