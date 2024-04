Israel zieht Truppen aus dem Gazastreifen ab

Ein halbes Jahr nach dem Hamas -Massaker in Israel zieht das israelische Militär seine Truppen aus dem Süden des Gazastreifen s ab. Laut einem Armee-Sprecher sind damit keine Soldaten mehr in dem Gebiet im Einsatz. Es ist ein großangelegter Rückzug – und eine Wende in der bisherigen Krieg sstrategie. Zurückbleiben sollen nur wenige Tausend Soldaten in der Mitte Gazas. Von dort sollen noch gezielte, punktuelle Einsätze möglich sein.

Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des Anti-Terror-Kriegs waren mehr als 30 000 israelische Soldaten in Gaza. Der Abzug bedeutet auch, dass die Gaza-Flüchtlinge in Rafah wieder in ihre Häuser in Chan Yunis zurückkehren können. Hamas-Terroristen hatten den Krieg mit ihrem brutalen Überfall auf Israel am 7. Oktober ausgelöst. Damals töteten sie rund 1200 Menschen und entführten 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen. Die Angehörigen der Verschleppten reagierten unterschiedlich auf den Abzug der israelischen Truppe

Israel Gazastreifen Hamas Truppenabzug Krieg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel zieht Truppen aus Chan Junis im Gazastreifen abTel Aviv/Gaza - Die israelische Armee habe ihren Einsatz in Chan Junis beendet und das Gebiet verlassen. Ob dies nun eine Wende im Krieg oder ein neues Zwischenstadium bedeutet, ist allerdings unklar.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Israel zieht Truppen aus Chan Junis im Gazastreifen abDie israelische Armee habe ihren Einsatz in Chan Junis beendet und das Gebiet verlassen. Ob dies nun eine Wende im Krieg oder ein neues Zwischenstadium bedeutet, ist allerdings unklar.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Israelische Armee zieht Truppen aus Chan Junis im Gazastreifen abDie israelische Armee hat ihre Truppen aus der Stadt Chan Junis im Gazastreifen abgezogen, um sich auf weitere Operationen vorzubereiten. Es ist unklar, ob dies eine wichtige Wende im Krieg bedeutet.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Israel zieht offenbar fast alle Bodentruppen aus dem südlichen Gazastreifen abIsrael hat nach eigenen Angaben fast alle Bodentruppen aus dem südlichen Gazastreifen abgezogen. Ausgenommen sei nur eine Brigade, erklärte ein Armeesprecher. Details nannte er nicht. Sechs Monate nach dem Großangriff von Hamas-Terroristen auf Israel gedachte das Land der Opfer.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Ende der großen Bodenoffensive?: Israel zieht meiste Truppen aus Süden des Gazastreifens abWas dieser Schritt bedeutet, ist unklar: Die israelische Armee verkündet, die meisten Truppen aus Chan Junis im südlichen Gazastreifen abzuziehen. Es gehe um Erholung und die Vorbereitung weiterer Operationen, heißt es.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Israel zieht Truppen aus Chan Junis im Süden des Gazastreifens abIsrael zieht Truppen aus Chan Junis im Süden des Gazastreifens ab

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »