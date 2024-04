Israel will mehr Hilfe in den Gazastreifen lassen

Nach der Ankündigung Israel s, mehr Hilfe in den Gazastreifen zuzulassen, haben die USA und andere Länder eine rasche Umsetzung des Vorhabens gefordert. US-Außenminister Antony Blinken sagte in Brüssel, Israel müsse Ergebnisse liefern. Die USA würden prüfen, wie viele Lastwagen tatsächlich dauerhaft in der Krisenregion ankämen. Es käme auch darauf an, dass Hilfsgüter im gesamten Küstengebiet verteilt würden, vor allem im Norden.

Auch die Bundesregierung und die EU-Kommission erwarten, dass den Ankündigungen der israelischen Regierung rasch Taten folgen

