Israel will Gaza-Hilfen verstärken

Israel hat nach einer deutlichen Warnung des Verbündeten USA „sofortige Schritte“ zur Erhöhung humanitär er Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gaza streifen beschlossen. Das Krieg skabinett entschied am frühen Freitagmorgen (Ortszeit), den Hafen von Aschdod sowie den Grenzübergang Erez vorübergehend für Hilfslieferungen zu öffnen, wie die israelischen Zeitungen Haaretz und Times of Israel unter Berufung auf eine Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu meldeten.

Dadurch kann leichter Hilfe in den besonders von Lebensmittelmangel betroffenen Norden Gazas gelangen

