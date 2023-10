Israel will Bodeneinsätze in der Nacht ausweiten

In den vergangenen Stunden habe man die Angriffe in dem Palästinensergebiet noch einmal verstärkt, so der Sprecher. Die Luftwaffe greife in großem Umfang Tunnelsysteme und weitere Infrastruktur der radikalislamischen Hamas an. Diese hat die Ankündigung bisher nicht kommentiert.

Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Mehrere Staaten, darunter die USA, haben Israel zuvor aufgefordert, die Offensive zu verschieben. Sie befürchten eine hohe Zahl von zivilen Opfern und eine Ausweitung des Konflikts

Israel setzt weiter auf begrenzte Bodeneinsätze im GazastreifenTel Aviv: Die israelische Armee bereitet ihre Bodenoffensive weiter mit kleineren Vorstößen vor. Laut einem Sprecher sind in der Nacht einige Panzer in den Norden des Gazastreifens vorgerückt, um Hamas-Kämpfer zu töten, Waffenlager zu vernichten und Raketen-Abschuss-Basen zu zerstören. Danach hätten die Soldaten das Gebiet wieder verlassen. Weiterlesen ⮕

