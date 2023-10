Israel weitet Bodeneinsätze in Gaza aus

Israels Militär will nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen ausweiten. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe bereits verstärkt, schrieb Militärsprecher Daniel Hagari aufDie Bewohner der Stadt Gaza seien aufgerufen, sich in den Süden des Küstenstreifens zu bewegen, sagte er zudem am Freitagabend im Fernsehen.

