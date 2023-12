Israel von Raketenterror und Massaker erschüttert

Am frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Massaker auf. Hunderte Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Israel hat in Verhandlungen über eine Freilassung weiterer Geiseln aus den Fängen der Hamas-Terroristen einem Medienbericht zufolge eine erneute Kampfpause von mindestens einer Woche angeboten.





Das Massaker der Hamas-Terroristen am 7. OktoberDas Massaker der Hamas-Terroristen am 7. Oktober geht als Tag der schlimmsten Gewalt gegen Juden seit dem Holocaust in die Geschichte ein. Eine ganz eigene Dimension sind die Berichte brutalster sexueller Gewalt gegen Frauen. Immer mehr kommt dazu nun ans Licht – und auch Kritik wird laut.

Verzögerung bei der Freilassung von Geiseln im GazastreifenVon „Komplikation in letzter Minute“ ist die Rede: Die an diesem Donnerstag erwartete Freilassung Dutzender Geiseln im Gazastreifen verzögert sich laut israelischen Medienberichten.

Jordanien-Israel Wasser-für-Energie-Projekt gescheitertDer Krieg zwischen Israel und der Hamas dürfte sich auch auf die Klimakonferenz COP28 in Dubai auswirken. So wurde die Vertragsunterzeichnung für ein viel gelobtes regionales Klimaprojekt bereits abgesagt.

Israel und Hamas einigen sich auf Freilassung von GeiselnDer Deal zwischen Israel und der islamistischen Hamas steht: 50 israelische Geiseln sollen freigelassen werden. Für die Angehörigen eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Unter den Festgehaltenen ist auch Michael Levys Bruder – der die Hoffnung nicht verlieren möchte.

Geisel-Deal zwischen Israel und Hamas: 'Andere Vorstellung von Menschenwürde'Israel hat einem Deal mit der Hamas zugestimmt, es geht um eine mehrtägige Feuerpause sowie den Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge. Wie kommt es dazu? Das erklärt Jürgen Chrobog, der früher für Deutschland bei Geiselnahmen verhandelte.

Israel und Hamas vereinbaren Feuerpause und GeiselaustauschEin "Teilerfolg", immerhin: Der ersten Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas dürfte eine viel schwierigere Verhandlungsrunde folgen, erwartet Ex-BND-Mitarbeiter Conrad. Der Deal wäre ein wichtiger Teilerfolg, so Ex-Unterhändler Conrad. Aber für die Hamas wichtige Häftlinge halte Israel zurück – eine zweite Verhandlungsphase gebe es auf jeden Fall.

