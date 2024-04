Israel verantwortlich für Luftangriff in Damaskus

Die USA geben an, nicht an dem Luftangriff in Damaskus beteiligt gewesen zu sein. Die offizielle Einschätzung der US-Regierung ist, dass Israel für den Angriff verantwortlich ist. Bei dem Angriff wurden zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der iranischen Revolutionswächter getötet.

