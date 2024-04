Israel unter Druck: Erster direkter Großangriff des Iran

Israel steht unter Druck. Die Lage in Nahost ist nach dem ersten direkten Großangriff des Iran angespannt. Wird Premier Netanjahu der Provokation standhalten?

Tragt heute schöne Schlafanzüge, denn es wird ein Treffen mit den Nachbarn geben", schrieb vergangenen Samstagabend jemand in der Facebook-Gruppe "Secret Tel Aviv" in Anspielung auf bevorstehende Begegnungen bei Nacht in den Bunkern der Stadt. Andere User posteten derweil makabre Kochempfehlungen: "Drohne, 9 Stunden Flugzeit: genug Zeit für Tscholent-Eintopf. Ballistische Rakete, 12 Minuten Flugzeit: das reicht noch für ein Omelett-Sandwich.

Osnat Mordechai, 63, lag da schon längst im Bett ihres Hotelzimmers, nicht weit entfernt vom Strand in Tel Aviv. "Ich wusste, ich kann ohnehin nichts tun", so die Lehrerin in Rente tags darauf. "Also habe ich eine Schlaftablette genommen und mich gezwungen zu schlafen. Wir müssen wieder lernen, daran zu glauben, dass unsere Armee eine der stärksten der Welt ist. Uns bleibt gar keine andere Wahl.

Rund 350 Geschosse, darunter 170 Kamikazedrohnen, mehr als 30 Marschflugkörper und mindestens 120 ballistische Raketen: Das Arsenal, das die Revolutionsgarden der Islamischen Republik und mit dem Iran verbündete Milizen in der Region, allen voran die jemenitischen Huthis, nach Einbruch der Dunkelheit in mehreren Wellen auf Israel abfeuerten, hatte das Potenzial, massive Zerstörung anzurichten. Stunden später aber, als gegen 1.

Doch die markigen Worte kaschieren nur notdürftig, wie angespannt die Lage im Nahen Osten ist nach diesem ersten direkten Großangriff des Iran auf Israel.Konflikt in Nahost

