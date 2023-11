Israel und Hamas vereinbaren Feuerpause und Geisel-Freilassung

Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich auf eine mehrtägige Feuerpause im Gaza-Krieg verständigt. Außerdem stimmte die israelische Regierung für ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln. Israels Regierung teilte mit: Die Hamas werde 50 Frauen und Kinder freilassen. Die Islamisten bestätigten das und erklärten, dass im Gegenzug auch 150 palästinensische Gefangene freikämen – laut Medienberichten aber keine Häftlinge, die wegen Mordes verurteilt wurden.

Der israelische Premier Netanjahu hofft, dass es in der Frage der Geiseln bald 'gute Nachrichten' geben wird. Zuvor hatten sich auch Vertreter der Hamas sowie Vermittler Katar zuversichtlich geäußert. UN-Generalsekretär Guterres hat Überlegungen eine Absage erteilt, den Gazastreifen nach dem Krieg zu einem Schutzgebiet unter der Flagge der Vereinten Nationen zu machen. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung, aber mehrere Medien berichten über für Montagabend geplante Gespräche zwischen der israelischen Regierung und Angehörigen der rund 240 Geisel





