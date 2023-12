Israel und Hamas setzen Kämpfe in Gaza fort

Die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas ist vorbei - die Kämpfe in Gaza gehen jetzt weiter. 110 Geiseln sind während des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas freigelassen worden, weitere sollen erst nach Kriegsende folgen. Alle Entwicklungen hier im Newsticker.Die US-Regierung ist nach eigenen Angaben nicht vorab über Hinweise auf einen geplanten Großangriff der islamistischen Hamas informiert gewesen.

Die „Times“ hatte vor wenigen Tagen berichtet, Israel hätte mehr als ein Jahr vor dem 7. Oktober Informationen zu einer potenziellen Hamas-Attacke dieser Größenordnung vorgelegen. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte dazu am Sonntag dem Fernsehsender NBC: „Unsere eigenen Nachrichtendienste haben gesagt, dass sie sich das angesehen haben.“ Sie hätten allerdings derzeit keine Hinweise darauf, dass sie vorab Zugang zu einem entsprechenden Dokument gehabt hätten. Sie hätten auch nicht Kenntnis davon gehab





focusonline » / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 16:09 Israelische Armee: Kämpfe im 'Militärviertel' der Hamas in Gaza-StadtBerlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 19:29 Israel: 130 Tunnelschächte der Hamas in Gaza zerstört +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 16:56 Israel: Wie Hamas Krankenhäuser in Gaza missbraucht +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Krieg in Israel: Israel setzt Krieg gegen Hamas mit „Nahkampf“ in Gaza fortIsraels Armee will die islamistische Hamas im Gazastreifen offenbar einkesseln. Das Küstengebiet sei jetzt zweigeteilt, heißt es. Derweil bekommen die Menschen unerwartet Hilfe aus der Luft. Alle Entwicklungen hier im Newsticker zum Krieg in Nahost.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Gaza: Israel weitet Kämpfe nach Hoffen auf Geisel-Freilassung und Feuerpause ausIsrael bombardiert weiter den Gazastreifen, auch ein weiteres Krankenhaus wurde anscheinend zum Ziel. Die USA sehen ein Geiselabkommen mit der Hamas trotzdem in greifbarer Nähe.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 16:45 Militäranalyst erklärt Kämpfe um Gaza: 'Es kommt zur Duell-Situation' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »